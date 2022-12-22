Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает МИД Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались последние события в Украине, в частности, реализация «зернового соглашения», расширение НАТО, процесс поставок F-16 в Турцию и предстоящие визиты.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу последних событий в Сирии.

Министр Чавушоглу подчеркнул, что Турция решительно продолжит борьбу с терроризмом.