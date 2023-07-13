Минобороны отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Об этом военнослужащий рассказал сам в обращении к подчиненным, которое опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Попов рассказал, что причиной отстранения стал конфликт с начальством, которому не понравилось его высказывания о ситуации на фронте. Он утверждает, что предельно жестко высказал свою позицию по многим проблемным вопросам, в связи с чем «старшие начальники» якобы «почувствовали в нем опасность».

Попов обвинил начальство в предательстве армии. Он не назвал имя министра обороны Сергея Шойгу, но сказал, что был отстранен приказом главы Минобороны.

«Стремительно за один день «световой» состряпали приказ на имя министра обороны и от меня избавились», — говорит он.

Кроме того, Попов упоминает «старшего начальника», который, по словам генерала», нанес удар в спину армии.

«Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных Сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый момент», — подчеркнул генерал.

«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас и во имя погибших боевых друзей не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы в армии по боевой работе, по обеспечению», — описал ситуацию Попов.

Главной проблемой и «трагедией» российской армии генерал назвал отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. По его словам, в результате этого массово гибнут и получают и увечья военнослужащие РФ

Попов не уточнил, что будет с ним дальше. Он отметил, что ждет распоряжения начальства о своей дальнейшей военной судьбе. (moscowtimes.ru)