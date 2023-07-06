Группа бывших высокопоставленных чиновников США из сферы национальной безопасности в апреле встречались с близкими к Кремлю россиянами и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить возможность переговоров об окончании войны в Украине. Об этом NBC News рассказали четыре бывших и два действующих американских чиновника, проинформированных о встречах.

Лавров, в частности, провел с американцами несколько часов в апреле в Нью-Йорке, куда он приезжал для выступления в Совете безопасности ООН, где Россия председательствовала в том месяце. Ситуацию с ним обсуждали президент Совета по международным отношениям и бывший дипломат Ричард Хасс, а также эксперт по Европе Чарльз Капчан и эксперт по России Томас Грэм – научные сотрудники совета, которые в прошлом работали в Белом доме и Госдепартаменте. Речь шла о самых сложных вопросах, таких как судьба оккупированных Россией территорий, и условия, которые обе стороны сочли бы приемлемыми для начала обсуждения мирных инициатив.

Помимо этой встречи состоялось несколько дискуссий, в которых участвовали руководители ведущих российских аналитических центров или исследовательских институтов из сферы международных отношений, которые, как считается, вхожи к Владимиру Путину или поддерживают постоянные контакты в Кремле. Источники NBC отказались называть их имена, чтобы не поставить россиян под удар.

По словам двух из них, по крайней мере один бывший американский чиновник ездил в Россию для обсуждения вопросов, связанных с войной в Украине. Кроме того, в дискуссиях участвовали некоторые бывшие работники Пентагона, включая Мэри Бет Лонг, которая была заместителем министра обороны и активно сотрудничала с НАТО.

В администрации Джо Байдена знали об этих встречах, но проводились они не по просьбе Белого дома. Участники беседы с Лавровым проинформировали Совет национальной безопасности США о ее результатах.

Бывший посол США в России Майкл Макфол скептически оценивает такие контакты. Во-первых, он сомневается, что в России остались здравомыслящие люди, которых готов слушать Путин. Во-вторых, обсуждение вопроса о мирных переговорах без украинцев может подорвать позицию Белого дома, который публично настаивает, что без Киева нельзя обсуждать будущее Украины. Даже такие неофициальные переговоры об окончании войны нужно вести с участием представителей Украины, сказал Макфол NBC. (moscowtimes.ru)