Бюджетный туризм или почему азербайджанцы выезжают на отдых в Грузию

До Нового года осталось буквально несколько дней, и если раньше этот праздник отмечали дома в кругу семьи и близких друзей, то сейчас все больше людей предпочитают куда-то выехать. Чаще всего уезжают на праздники в соседнюю Грузию.

И это несмотря на то, что в Азербайджане действуют многочисленные отели и природа не хуже.

Мы решили сравнить цены, предлагаемые грузинскими и азербайджанскими отелями.

Проведение недельного отдыха с 2-х разовым питанием во время новогодних каникул в отелях горнолыжного курорта Гудаури стоит 1 067,45 лари (370 долларов) на одного человека.

Как заявили # в туристическом центре Шахдаг, входящим в группу отелей «Абшерон», встреча Нового года 31 декабря 2019 года на двоих с одноразовым питанием стоит 1290 манатов (758,82 долларов).

А в отеле «Zirva» нам заявили, что проведение новогодних каникул с 31 декабря 2019 года по 2 января 2020 года на двоих с одноразовым питанием стоит 1300 манатов (764,71 долларов).

Получается, что один день в туристическом центре Шахдаг и двухдневный отдых в отеле «Zirva» обходится дороже, чем недельный отдых в отелях горнолыжного курорта Гудаури.

За комментарием мы обратились к главе пресс-службы Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенану Гулузаде. «Наше агентство не вмешивается в формирование цен. Цены в отелях регулируются рыночными механизмами», — сказал Кенан Гулузаде.

Как заявила # эксперт по туризму, сотрудник компании «Victory Tour» Эльвина Гамзаева нельзя сравнивать питание и сервис в отелях Шахдага и Гудаури.

«Цены, как известно, формируются в зависимости от качества продукции. В Шахдаге и питание, и сервис намного лучше, чем в Гудаури», — сказала Эльвина Гамзаева.

Интересно чем же кормят туристов в наших отелях? Неужели черную икру на завтрак подают?

И политика невмешательства Государственного агентства по туризму тоже непонятна: ведь доступные цены — один из немаловажных факторов для развития туризма.