Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от «народного» бренда Redmi. Модель Redmi 13 за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды, пишет GSMArena.

Касательно камер: основная использует 1/1,67-дюймовый датчик Samsung ISOCELL HM6. Для сравнения, в Redmi 12 основная камера была на 50 Мп. А селфи-камеру обновили с 8 Мп до 12 Мп. Вторая задняя камера у нового телефона – макромодуль на 2 Мп.

Redmi 13 имеет 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, частотой 90 Гц и максимальной яркостью 550 нит – фактически, это самый большой экран в классе. За производительность отвечает чип MediaTek Helio G91 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 128 или 256 ГБ.

Из других нововведений относительно Redmi 12 – мощность зарядки теперь составляет 33 Вт против 18 Вт. Благодаря этому на восполнение батареи потребуется меньше часа. Также поддерживается Bluetooth 5.4. Есть NFC и порт 3,5 мм. Корпус с защитой от брызг воды и пыли по стандарту IP53.

Модель Redmi 13 предлагается в четырех цветах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и Ocean Blue. Начальная цена – 179 долларов. (УНИАН)