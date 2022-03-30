Обидно, конечно же, но…

Бесславно завершила свои очередные международные поединки сборная Азербайджана по футболу. В ходе тренировочного сбора на Мальте наши с одинаковым счётом (0:1) уступили и хозяевам поля, и латышам. Впрочем, никто не удивился подобному положению дел – ни в Азербайджане, ни в мире. Поражения и азербайджанский футбол практически всегда на одной волне. Естественно, опять в адрес футболистов и АФФА посыпался шквал критики. Тоже, признаемся, дело привычное. Но среди всего этого потока нелестных словоизлияний внимание привлекла некоторая категоричность, даже можно сказать, безысходность некоторых критиков. Если сгруппировать их, то можно подвести под такой тезис: «Зачем тратить такие большие средства на футбол? Не лучше ли перенаправить их на те виды спорта, в которых мы добиваемся гораздо лучших результатов, например, на борьбу? Всё равно ведь наш футбол обречён! Да и не было никогда в Азербайджане футбола, мы никогда толком не умели играть в футбол!» И позвольте не согласиться с такими выводами.

Были времена

Начнём с того, что говорить «в Азербайджане никогда не умели играть в футбол» — это как минимум неуважение к азербайджанским ветеранам-футболистам, и к памяти тех, кого уже нет с нами. Да, мы долгие годы жили в советской империи и, естественно, что представитель Азербайджана – «Нефтчи» («Нефтяник») — выступал в чемпионате СССР. Самое лучшее достижение – это бронзовые награды первенства 1966 года. Кроме того, четырежды бакинцы доходили до полуфинала Кубка страны. На уровне сборной Азербайджан на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх в различные годы представляли Анатолий Банишевский, Николай Смольников, Эдуард Маркаров, Игорь Пономарёв. Мало? Не будем столь безжалостны и циничны. И не будем забывать, что в своё время в чемпионатах СССР в Высшей лиге выступали представители России, Украины, Грузии, Беларуси, причём порою количество только московских клубов доходило до 5-ти. Да и Украина могла делегировать в Высшую лигу 3-4 сильных коллектива. И вот в этой серьёзнейшей конкуренции азербайджанские футболисты вели достойную борьбу. Да, были взлёты, были падения, но даже самый именитый клуб, приезжая в Баку, чувствовал на себе всю мощь местной команды. Отсюда уезжали ни с чем «Спартак», «Динамо» (Киев), «Зенит», «Динамо» (Тбилиси), «Шахтёр». И тот факт, что представители азербайджанского футбола периодически привлекались в различные сборные СССР, говорит о многом: ведь конкуренция была ещё та! Да, было. Но сплыло. Так что, в футбол в Азербайджане играть умели. Другое дело, что говорим мы об этом, к сожалению, в прошедшем времени. И на то есть свои причины…

А ведь прав был профессор Преображенский!

Положение в азербайджанском футболе удручающее. Но эта разруха вовсе не логичное стечение обстоятельств. Помните, как в «Собачьем сердце» профессор Преображенский выражался о причинах разрухи? «Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнётся разруха», — говорил он. И вот, глядя на нынешнее состояние азербайджанского футбола, можно с большим сожалением констатировать: «Господи, кто только не мочился мимо унитаза, да прямиком в самое сердце нашего футбола?!».

Когда на заре становления футбола независимого Азербайджана вся общественность ополчилась на тогдашнего президента АФФА Фуада Мусаева с требованием уйти в отставку, многие и не подозревали, что пройдёт два десятка лет, и мы будем с ностальгией вспоминать ту пору: настолько в стране этот вид спорта скатился в глубочайшую пропасть. И непонятно, когда это свободное падение в никуда завершится. Все уже устали слышать красивые речи, видеть довольные физиономии официальных лиц АФФА после очередного фиаско, питать бессильную злобу ко всему, что связано с футболом Азербайджана. Но всё это никак не смущает федерацию. Из года в год в штаб-квартире на проспекте 8 Ноября занимаются лишь тем, что переливают из пустого в порожнее. И пока света в конце туннеля не наблюдается.

Было бы желание, а выход всегда найдётся

А ведь при желании и грамотно поставленной работе можно в течение нескольких лет совершить прорыв, сделать коренной перелом в футбольном хозяйстве. И для этого не нужно при большом стечении представителей СМИ дарить футбольные мячи и форму детям в различных уголках страны и делать из этого шоу. Для этого следует прежде всего создать для этих ребят в провинции нормальные условия для роста. Несколькими футбольными секциями в столице далеко не уйдёшь. А ведь сколько именитых футболистов из регионов внесли свою лепту в летопись азербайджанского футбола! Но, к сожалению, сегодня второй по величине город страны – Гянджа, фактически оказался на обочине большого футбола. Уже давно из-за отсутствия финансов представитель Гянджи прозябает в первой лиге. Да и вообще, некогда богатый на самородков западный регион вообще забыт главными футбольными функционерами Азербайджана. То же самое и с остальными провинциальными, некогда центрами футбола. Это – главная причина всех футбольных бед Азербайджана. Есть конечно и иные, но их решение проходит через решение главной.

И пока подобное безучастие и анархия будет продолжаться, ни о каких серьёзных продвижениях и речи быть не может. Сколько бы денег не тратилось, какие бы маститые специалисты не приглашались. И никогда не следует забывать фразу, которую нынешнее состояние футбольного хозяйства Азербайджана как нельзя лучше олицетворяет: «Рыба гниёт с головы».