Буффон заявил, что хочет понять, есть ли у него мотивация

Вратарь Джанлуиджи Буффон, объявивший, что покинет «Ювентус» в конце этого сезона, рассказал о своих планах на будущее.

«Думаю, что я приму решение по будущему в течение 20-25 дней.

Мне поступали предложения от других клубов. Сейчас я хочу понять, есть ли у меня энтузиазм, мотивация и желание упорно трудиться, чтобы оставаться все тем же Буффоном.

Воевать в одиночку невозможно. Я всегда пытался делиться энтузиазмом с другими. Теперь, если кто-то поделится энтузиазмом со мной, я с радостью приму это. Если этого не случится, то я просто спокойно закончу играть», – сказал голкипер в интервью DAZN.