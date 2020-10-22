Будут ли в Азербайджане списаны безнадежные кредиты участников военных действий? – Ждать осталось недолго

Военные действия, предпринятые с целью освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, были поддержаны большей частью населения страны. Сотни тысяч граждан Азербайджана изъявили желание принять участие в освобождении своей родины.

Часть призывников имеют долги различным банкам. После отбытия должника на фронт бремя возвращения банковского долга легло на плечи их родных.

Аналогичная ситуация была у вражеской стороны. А 21 октября 2020 года парламент Армении – страны, оккупировавшей часть азербайджанских земель, принял законопроект, в соответствии с которым списываются безнадежные кредиты участников военных действий (военных, призывников, добровольцев) и проживающих с ними супругов, детей и родителей, если эти военные погибнут или получат инвалидность.

В этом случае законодательство предоставит банкам все необходимые механизмы для списания кредитов: они смогут это сделать без обязанности платить налог с неполученной прибыли по этим кредитам.

До принятия парламентом Армении данного законопроекта 30 сентября 2020 года Союз банков Армении заявил о том, что кредитные организации страны в связи с военным положением не будут взимать штрафы и пени в случае невыплаты по кредитам призывниками и добровольцами — на основании справок из военкоматов.

Вопрос о возвращении банковских кредитов призывниками является актуальным и для Азербайджана. Поэтому мы решили выяснить, будет ли в Азербайджане принят закон, в соответствии с которым будут списаны безнадежные кредиты участников военных действий (военных, призывников, добровольцев) и проживающих с ними супругов, детей и родителей, если эти военные погибнут или получат инвалидность?

Как заявил # представитель Ассоциации банков Азербайджана Анар Османов, с законодательной инициативой по данному вопросу могут выступить только Центробанк и члены парламента.

Мы решили выяснить, выступал ли Центробанк Азербайджана с такого рода законодательной инициативой. Для получения ответ мы обратились в Центробанк, где от нас потребовали письменного обращения. Несмотря на то, что мы выполнили требование сотрудников этого ведомства, к сожалению, так и не получили ответа из ЦБ.

Тогда мы обратились к председателю комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таиру Миркишили.

По словам депутата, Центробанк не обращался в Милли Меджлис с предложением относительно списания кредитов участников военных действий.

На вопрос о том, выступали ли сами депутаты с подобной инициативой, член Милли Меджлиса заявил, что считает неуместным обсуждение таких вопросов во время войны.

«Уверен, что после войны эти проблемы обязательно найдут свое решение», — заявил депутат.

8 октября 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Вопрос о кредитах военнослужащих будет поднят в Милли Меджлисе».

В статье рассказывалось о том, что большинство банков Азербайджана, несмотря на введение военного положения, отказываются вводить какие-либо льготы в отношении призывников.

Пойдут ли Центробанк, депутаты и частные банки на уступки военнослужащим после войны, станет известно, как мы надеемся, в ближайшем будущем. Ведь до победы, как уверенно заявляют и руководство страны, и солдаты, осталось совсем недолго.