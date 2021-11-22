«Будут хорошие новости в связи с отношениями Тегерана и Баку».

Об этом сказал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Тегеран.

С.Хатибзаде подчеркнул, что нежелательная напряженность осталась позади благодаря разумному поведению обеих сторон.

«Отношения двух стран вступили в новый этап, и визит состоялся с этой целью», — подчеркнул С.Хатибзаде.

По его словам, в рамках визита Ш.Мустафаева в Иран состоялись обсуждения многих проектов между странами.

«Мы вступили в новый этап ирано-азербайджанских отношений», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

С.Хатибзаде добавил, что в ближайшие недели также запланированы взаимные визиты официальных лиц разных уровней.(АПА)