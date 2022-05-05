Расширяется круг лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу для продолжения обучения.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О воинской обязанности и военной службе», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, призывникам, успешно сдавшим первый экзамен при поступлении в адъюнктуру, будет предоставлена отсрочка на 3 месяца. Это не будет распространяться на призывников, получающих высшее образование повторно.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.