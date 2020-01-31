Будет отмечен 150-летний юбилей Абдуррагим бека Ахвердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Абдуррагим бека Ахвердиева.

В распоряжении говорится, что в мае 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого драматурга, писателя, публициста и театрального организатора, известного общественного деятеля Абдуррагим бека Ахвердиева.

В распоряжении сказано, что министерству культуры, совместно с МИД, министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить План мероприятий по проведению 150-летия великого литератора Абдуррагим бека Ахвердиева.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

| 2020-01-31T18:18:30+00:00 31 января 2020, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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