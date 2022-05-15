13 мая 2022 года была распространена информация об утверждении президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поправок в закон «О государственном реестре недвижимости».

К сожалению, информационное агентство не сообщило, в чем суть этих поправок.

Как пояснил # экономист Хафиз Бабалы, согласно Закону Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимости» от 29 июня 2004 года, этот документ доступен только владельцам недвижимости, а также судебным органам. «Но во всем мире государственные реестры недвижимости полностью прозрачны и любой гражданин может ознакомиться с его содержанием с помощью Всемирной сети», — сказал Хафиз Бабалы.

По словам Бабалы, в Азербайджане до сих не вступил в силу закон о «Декларировании доходов и имущества». «Поэтому чиновники до сих пор имеют возможность скрывать свои богатства от общественности. А закрытость Государственного реестра недвижимости способствует этому», — считает Хафиз Бабалы.

Мы решили выяснить, подразумевают ли поправки в закон «О государственном реестре недвижимости», что он будет доступен для представителей общественности. С этим вопросом мы обратились к главе пресс-службы Минэкономики Аббасу Алиеву.

Он предложил нам обратиться к специалисту по имущественным вопросам Эльмару Ягубову. Однако Эльмар Ягубов не смог ответить на наш вопрос, сказав, что ему об этом ничего не известно.

По мнению депутата Эльмана Мамедова, Государственный реестр недвижимости должен быть открыт для всех слоев населения страны. «Граждане обязательно должны знать о том, чем владеют представители власти. Все равно эта информация просачивается в СМИ во время различных судебных процессов», — сказал депутат Милли Меджлиса.

К сожалению, он оставил без ответа наш вопрос о том, собирается ли выступить с предложением о внесении изменений в закон «О государственном реестре недвижимости».

Другой депутат парламента Жаля Алиева выразила уверенность в том, что со временем будут приняты все меры для обеспечения прозрачности «Государственного реестра недвижимости». Но не уточнила, когда же наступит это день?..