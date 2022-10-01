Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украина отвоюет Крым, и это будет очень скоро.

Об этом он сказал во время национального телемарафона.

«Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся очень скоро», — подчеркнул он.

На уточнение журналистов, вернемся ли с оружием, Буданов ответил утвердительно. «Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует», — подчеркнул он.

Также он отметил, что война с Россией скоро закончится.

«Вся эта война не такое уж долгое время будет продолжаться. Скоро это закончится», — сказал он.

Он напомнил, что в мае рассказал об алгоритме событий.

«Я тогда прямо говорил, что июнь месяц, к сожалению, для нас будет не хороший, будем немного терять, в июле будет условный застой такой, в августе начнем немного движения на восстановление своей территории», — заявил он.

Буданов отмечает, что «зимой война в значительной степени стихнет».

«И после зимы начнется завершение этого конфликта – выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год», – сказал он.

По его словам, опираясь на известные ему факты, освобождение Крыма будет осуществлено до конца весны.

«Возможно немного раньше — в днях можно ошибаться, в алгоритме — нет», — подчеркнул он.

(УНИАН)