Использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE в сетях 5G может представлять для ЕС «значительно более высокие риски», чем продукция других поставщиков оборудования, считает Еврокомиссия. Заявление о «шагах по кибербезопасности сетей 5G», в котором обращается внимание на возможные угрозы безопасности ЕС при работе с оборудованием китайских компаний, было опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Сети 5G представляют собой важную инфраструктуру, влияющую на деятельность внутреннего рынка, а также социальных и экономических функций в ЕС, указывает Брюссель. Ввиду этого в документе подчеркивается «серьезная обеспокоенность» по поводу рисков для безопасности Евросоюза, которые представляют «определенные поставщики оборудования мобильной связи».

Некоторые страны ЕС в прошлом отказались от закупок оборудования Huawei и ZTE. Этому способствовало создание в Евросоюзе инструментария 5G Toolbox — списка рекомендаций по защите национальных мобильных сетей от шпионской и диверсионной деятельности. Брюссель положительно оценивает действия этих государств и указывает, что Еврокомиссия «воздержится от услуг с использованием оборудования этих двух компаний в будущем».

К таким же мерам еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал все страны Евросоюза. «Мы не можем позволить себе сохранять зависимости, которые могут быть использованы в качестве оружия против наших интересов», — подчеркнул Бретон. (DW)