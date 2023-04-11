Члены британского кабинета министров оказались разочарованы решением организаторов коронации Карла III лишить их права посетить мероприятие вместе с супругами. Об этом сообщает Daily Mail.

«Многие в кабинете министров, а также их супруги, расстроены этим. Они многим жертвуют ради того, чтобы их половинки делали свою работу, и было бы прекрасно, если бы их тоже пригласили на коронацию», — рассказал изданию источник в правительстве Великобритании.

Появиться на церемонии вместе с супругой из членов правительства сможет только премьер-министр Риши Сунак, который будет присутствовать на мероприятии вместе со своей женой Акшатой. Предполагается, что и бывшие премьер-министры появятся со своими супругами, как это было на похоронах Елизаветы II

Главам различных правительственных ведомств не позволено взять с собой на коронацию жен и мужей после того, как эта практика уже была применена на похоронах королевы Великобритании — тогда число мест для политических деятелей также было ограничено.

Ограничения касаются не только министров, но и парламентариев — каждой партии выделено определенное число мест на коронации для представителей Палаты общин и палаты лордов. (gazeta.ru)