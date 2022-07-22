Королевские ВМС Великобритании планируют использовать вертолеты-беспилотники для обнаружения подлодок ВМФ России. Об этом в четверг сообщило Минобороны королевства.

Заказ Минобороны на разработку трехтонного дрона-прототипа получит британское подразделение итальянского холдинга Leonardo. Сумма контракта составит £60 млн ($72 млн). Первый полет тестового беспилотника планируется провести в 2025 году.

Беспилотники должны будут сбрасывать гидроакустические буи, передавать полученную от них информацию и вызывать пилотируемое подкрепление в случае необходимости. В ходе испытаний должно быть установлено, сможет ли новая разработка достаточно легко справляться с этими задачами.

Как подчеркивается в сообщении ведомства, высвободившиеся ресурсы позволят усилить оборонный потенциал королевства, их также можно будет перебросить «на осуществление альтернативных миссий в случае необходимости».