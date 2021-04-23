Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании, передает РИА Новости.
«Она (Россия — прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.
Флеминг уточнил, что больше всего Россия представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы «по всему миру».
Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.
На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds..