Британская разведка назвала Россию главной угрозой для страны

Директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой для Великобритании, передает РИА Новости.

«Она (Россия — прим.ред.) остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — сказал он во время выступления, текст которого приводится на сайте GCHQ.

Флеминг уточнил, что больше всего Россия представляет угрозу в сфере кибербезопасности. Также он обвинил Москву в проведении агрессивных операций разведслужб и вмешательстве в выборы «по всему миру».

Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.

На минувшей неделе власти Великобритании и США заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds..