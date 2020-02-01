Британия после Brexit сфокусируется на заключении соглашений о свободной торговле

Правительство Великобритании намерено в течение трех лет добиться того, чтобы 80% объема внешней торговли осуществлялось без пошлин, налогов и сборов. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона по итогам состоявшегося в пятницу заседания правительства.

«Кабинет министров обсудил будущую торговую повестку правительства, которая включает в себя заключение соглашения о свободной торговле с ЕС наподобие соглашения, оформленного [сообществом] с Канадой, — отмечается в сообщении. — С завтрашнего дня Великобритания также сможет начать торговые переговоры со странами по всему миру с целью добиться того, чтобы 80% нашей торговли охватывалось соглашениями о свободной торговле в течение трех лет».

Великобритания покинет ЕС в пятницу в 23:00. Сразу после выхода Великобритании из Евросоюза до 31 декабря 2020 года начнется переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.(ТАСС)

| 2020-01-31T22:15:19+00:00 1 февраля 2020, 07:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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