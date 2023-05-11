Швейцарский производитель люксовых часов Hublot в сотрудничестве с Nespresso представил часы, сделанные из использованных кофейных капсул марки. Об этом сообщает WWD.

Модель механических часов Big Bang Unico Nespresso Origin выпущена в ярко-зеленом цвете.

«Механические часы — это самый устойчивый продукт в мире, возможно, потому что он вечен. Нам нужно искать новые пути, чтобы говорить об экологии, говорить о защите планеты, говорить о цикличности и переработке», — заявил исполнительный директор Hublot Рикардо Гуадалупе.

Предполагается, что часы, сделанные из переработанных материалов, станут воплощением идеи, что подлинная роскошь — это вторичное использование материалов.

Третья часть переработанного алюминия, из которого сделаны 42-миллиметровые корпуса часов, добыта из капсул кофе Nespresso. Ремешки также созданы из вторичных материалов — текстильным производителем SingTex с Тайваня. Они сделаны на 95% из полиэстера вторичного использования, 5% составляет молотый кофе. (Газета.Ру)