Совет Директоров назначил Джузеппе Марсоччи на пост генерального директора Группы Armani с немедленным вступлением в должность.

62-летний Джузеппе Марсоччи обладает международным опытом свыше 35 лет в сфере моды и люкса, из которых целых 23 года он провёл внутри самой Группы Armani, занимая всё более ответственные позиции в Милане и зарубежных структурах, прежде всего в Нью‑Йорке, где занимал должность генерального директора.

По единогласному представлению Фонда Armani Марсоччи будет подотчётен совету директоров под председательством Лео Делл’Орко, в котором Сильвана Армани будет назначена вице‑председателем. В ближайшие недели, напоминает компания, совет директоров Giorgio Armani SpA «обретёт окончательную конфигурацию по завершении процедур и исполнения завещания, однако было решено действовать уже сейчас, заранее назначив генерального директора, чтобы запустить новый этап без какого‑либо разрыва в управлении компанией», — говорится в сообщении модной группы.

Джорджо Армани не стало 4 сентября в возрасте 91 года. Газета La Repubblica писала , что дизайнер распорядился продать 15% компании Giorgio Armani SpA в течение 18 месяцев после того, как его не станет, а в остальных три-пять лет — еще от 30% до 54,9% тому же покупателю.

Приоритетными покупателями-модельерами являются ведущие мировые лидеры в сегменте «люксовых» товаров — L’Oreal, LVMH и EssilorLuxottica.