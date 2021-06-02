Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что кибератаку на организацию осуществила преступная группа, которая, вероятно, базируется в России, пишет Reuters.

Как сообщается, хакерская атака было осуществлена с использованием программ-вымогателей.

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер, комментируя случившееся, заявила, что Вашингтон уже связался с Москвой по этому поводу. По ее словам, расследованием хакерской атаки уже занимается ФБР.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки.

Инцидент с JBS затронул канадский завод по производству говядины в Бруксе, в провинции Альберта, где работа была полностью прекращена, а также перерабатывающий завод компании в Белвилле, в провинции Онтарио.

В Австралии полностью был приостановлен убой крупного рогатого скота и овец. (Газета.Ру)