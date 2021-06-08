Немецкий концерн Bosch, занимающийся, кроме прочего, производством комплектующих для автомобильной промышленности, в понедельник, 7 июня, открыл в Дрездене высокотехнологичный завод по производству полупроводников.

По словам главы концерна Bosch Фолькмара Деннера, самостоятельная разработка и производство полупроводников является для его предприятия стратегически важной областью.

Ожидается, что на новом заводе Bosch найдут широкое применение технологии «интернета вещей» и искусственного интеллекта, с помощью которых будут собирать данные о производственных процессах и анализировать их с целью оптимизации. Именно в технологиях искусственного интеллекта руководство немецкого концерна видит будущее промышленного производства. (DW)