Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал переговоры представителей России и Украины.

В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

«Это первый шаг, мы приветствуем встречу», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что вопрос принятия Украины в ЕС прямо сейчас не стоит на повестке. «В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы. У Украины есть европейские перспективы, но нам нужно биться с агрессором», — сказал он.