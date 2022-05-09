Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы направить их на восстановление Украины после конфликта. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

Дипломат напомнил про изъятые США активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, за счет которых будут выплачены компенсации жертвам терроризма, а также сформирована гуманитарная помощь для этой исламской республики. По его словам, «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами РФ.

«Я бы высказался за, потому что это очень логично», — сказал Боррель.

Он назвал вопрос о том, как платить за восстановление Украины, одним из ключевых политических вопросов для ЕС, учитывая «невероятную сумму денег», которая нужна.

Вместе с тем Боррель выразил надежду, что дискуссия о «военной компенсации» будет идти из РФ.