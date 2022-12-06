Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает необходимым в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse.

Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины «должен осуществляться в соответствии с нормами международного права» путем предоставления Киеву гарантий безопасности. «Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже», — добавил он.

По словам Борреля, «чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.(ТАСС)