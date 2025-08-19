Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Соединенных штатов Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, в состав группы войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО. При этом США будут играть «координирующую» роль в процессе обсуждения.

Европейские чиновники также сообщили WSJ, что гарантии безопасности будут включать в себя военное присутствие, обеспечение противовоздушной обороны, поставки вооружений и «контроль прекращения боевых действий». Как уточнили источники, «существует ряд способов», которыми США могут воспользоваться для предоставления косвенной военной поддержки так называемым европейским миротворцам.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что гарантии безопасности Европы и США для Украины будут основаны на работе так называемой коалиции желающих и в будущем могут включать многонациональные силы. По его данным, точный формат еще предстоит определить.