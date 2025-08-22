Украина должна получить надежные гарантии безопасности от западных союзников, заявил в пятницу, 22 августа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Рютте, к моменту возможной встречи Зеленского и президента РФ Владимира Путина Украина должна иметь за собой «однозначную силу друзей». «И именно над этим мы сейчас работаем», — добавил генсек Североатлантического альянса.

Генсек НАТО также подчеркнул, что разрабатываемые гарантии безопасности должны обеспечить, чтобы Россия «никогда больше не пыталась захватить ни один квадратный километр Украины». По словам Рютте, в предоставлении таких гарантий будут участвовать НАТО и США.

Рютте также заявил, что гарантии безопасности от Европы и США будут «вторым слоем» защиты Украины, первым же станет укрепление самой украинской армии.

Владимир Зеленский отметил, что Украина практически ежедневно ведет переговоры с партнерами о содержании гарантий безопасности. «Чтобы была абсолютно четкая архитектура: какие страны помогают нам на земле, какие работают по безопасности нашего неба, какие обеспечивают безопасность на море», — уточнил украинский лидер. По его словам, украинская армия уже «очень серьезно» интегрирована в систему Североатлантического альянса.

Зеленский также упомянул о новой программе оборонной поддержке Украины PURL, реализуемой США и НАТО. В ее рамках европейские партнеры Украины уже собрали 1,5 млрд долларов для покупки американского оружия, напомнил президент Украины.

Зеленский также заявил, что россияне сейчас «делают все», чтобы встречи президентов Украины и РФ не состоялось. «Мы готовы работать максимально продуктивно, мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимально продуктивную позицию российской стороны. Надо принуждать их к дипломатии», — добавил Зеленский. (DW)