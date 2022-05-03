Рефери из Германии Бенжамин Барт заявил, что его перестали назначать на матчи Евролиги из-за отказа сбрить бороду. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации источника, Барта несколько раз просили сбрить бороду, однако он каждый раз отказывался.

«Ричард Стоукс (старший директор по судейству Евролиги) объяснил мне, что главные тренеры и спортивные директора не любят бороды и подадут жалобу на это.

Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Какая разница, бреюсь я или нет? Это дискриминация. Несмотря на мое желание судить матчи в Евролиге, я не могу с этим смириться. Изменится ли организация на самом деле, нужно посмотреть. Но важно, чтобы общественность знала об этой ситуации», — заявил Барт.

Последний раз рефери довелось работать на матче Евролиги осенью 2021 года. (gazeta.ru)