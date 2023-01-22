Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках нового визита в Украину. Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что «для него честь» снова увидеться с украинским лидером.

Политика встречали в том числе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во время встречи Джонсон рассказал, что посетил населенные пункты на Киевщине, где велись боевые действия, и увидел последствия оккупации и обстрелов. Как заявил бывший премьер, удары «до сих пор продолжаются», и он сделает все для помощи Украине в рамках своих возможностей.