Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного 07:05 мск в воскресенье землетрясения находился в 332 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 22 км юго-восточнее острова Сан-Кристобаль (Макира).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное».

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 38,5 км.