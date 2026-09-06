Ответственный за санкции чиновник министерства финансов США Джин Ланг входил в состав американской делегации, которая посетила Москву. Об этом сообщает портал Axios.

«Джин Ланг, действующий «царь санкций» в Минфине США, присоединился к [спецпосланникам Соединенных Штатов Стиву] Уиткоффу и [Джареду] Кушнеру в поездке [в Москву]», — сказано в публикации.

По информации СМИ, этот американский чиновник принимал участие в подготовительной встрече со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, но не был на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным.

Как отмечается в сообщении, присутствие Ланга может говорить о том, что американские санкции могли быть частью обсуждений.