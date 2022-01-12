Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, заявив, что считал это «рабочим мероприятием».

Ранее Джонсона обвинили в том, что во время Рождества в 2020 году на Даунинг-стрит в правительственной резиденции проводились вечеринки, несмотря на локдаун, ограничивающий массовые собрания из-за распространения инфекции.

«Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения», — заявил Джонсон в парламенте, отвечая на вопросы парламентариев.

В свою очередь, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стамер потребовал в парламенте отставки Джонсона. «Это извинение было абсолютно ничего не стоящим… Когда бывший министр здравоохранения нарушил правила, он ушел в отставку. И премьер-министр сказал, что это было правильное решение. Когда пресс-секретарь премьер-министра посмеялся относительно нарушения правил, она ушла в отставку, и премьер-министр принял эту отставку. Почему премьер-министр считает, что это правила не распространяются на него?», — заявил Стамер в парламенте.(РИА Новости)