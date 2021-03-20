Борьба за 42% решит все

Одним из важнейших событий этих дней стало объявление Николом Пашиняном даты досрочных парламентских выборов, 20 июня. Весьма «скользкое» решение и для Никола Воваевича. На такое мог пойти либо уверенный в себе варчапет, либо «политический идиот». До варчапета Пашинян не дотягивает, хотя его карьера в качестве варчапета начиналась бурно, и все предвещало великое будущее. Ну, а вот «политический идиот» он или нет, покажут результаты выборов 20 июня.

Главная задача политика, который находится на вершине политического олимпа, заключается в том, чтобы не терять связь с реальностью, когда он ее теряет, происходит, то, что произошло с Пашиняном. Никол сверг «карабахский клан» и стал героем армян, затем он запустил процесс легитимизации аннексии Карабаха, но был наказан операцией «железный кулак» и за 44 дня он из варчапета армян, превратился в «турка», «агента Алиева», «агента Эрдогана».

Хотя следует отметить, что не все его считают предателем, так его называет определенная группа политиканов, которые знают свою ничтожную нишу в политической жизни Армении, а потому проигрыш в Карабахе Пашиняна – это лучшая возможность прийти к власти. Лучшего шанса у них не будет.

Однако, эта оппозиция боится соревноваться у урны даже с проигравшим войну «предателем», «турком» Пашиняном. Досрочные выборы для них могут стать приговором их политической карьере. Нужно отдать должное Пашиняну, даже после подписания акта о капитуляции от 10 ноября, он еще у власти и на митинги с его участием собирается больше людей, чем на митинги оппозиции.

Объявив о досрочных выборах, Пашинян встал на скользкую тропинку. Да, по всем независимым опросам, оппозиция вместе с Кочаряном и 17+ (17 оппозиционных партий во главе с Вазгеном Манукяном) никакие не конкуренты Пашиняну и с треском проигрывают ему. Но, показатели опроса – это одно, а реальные выборы и результаты, которые «выйдут» из урны – это другое. Избирательные урны – это всегда «киндер сюрприз», там фавориты могут и проиграть. Если партия Никола «Мой шаг» проиграет, то даже страшно представить, что с ним будет, если он вовремя не успеет улететь вместе со своей семьей.

Если учитывать, что около 33% опрошенных Gallup «За» Пашиняна, а 42% — это те, которые и против Пашиняна, и против классической оппозиции, которая еще недавно была у власти, выходит, что основная борьба разгорится за голоса именно этих 42%, которые «против всех».

Это те 42%, которые до 27 сентября были за Пашиняна, но потеряв на войне своих родственников, близких, соседей, друзей, возненавидели премьера, но еще больше ненавидят его оппонентов, потому что не хотят возвращать авторитаризм к власти. Поэтому у них выбор между плохим недоварчапетом Пашиняном и еще худшими российскими авторитарными сатрапами.

Прогнозировать, что Пашинян выиграет парламентские выборы или нет — дело неблагодарное, а потому за прогноз браться не будем. Скажем, Пашинян имеет все шансы выиграть эти парламентские выборы и тем самым заткнуть рты оппозиции и недовольной массе. Но эта победа не будет похожа на победу 2018 года, когда партия «Мой шаг» получила абсолютное парламентское большинство и назначила своего лидера Пашиняна премьер-министром.

На этот раз победа будет, если его партия наберет 30-40%, и вынуждена будет договариваться с другими партиями, чтобы создать коалиционное правительство. Но, сможет ли Пашинян стать лидером коалиционного правительства? Здравый смысл говорит, что никак. Потому что ни одна партия не пойдет на это. Поэтому придется выбирать на роль формального лидера кого-то из партии «Мой шаг», того, кому Пашинян доверяет больше всего. Если же не получится сформировать правительство, то будут назначены еще одни выборы, потом еще одни и до тех пор, пока «Мой шаг» вновь не приобретет парламентское большинство и назначит Пашиняна премьер-министром, либо же эта партия вместе с Николом уйдет в небытие, а Пашиняну придется бежать из страны.

Все это возможно в случае здоровой политической конкуренции. В случае же с Арменией, ситуация несколько иная. Дело в том, что политическая архитектура Армении весьма сложная, и политические силы внутри этой страны не являются определяющим фактором, они, скорее, являются марионетками внешних сил. Во внутренней политике Армении существуют такие игроки, как диаспора и церковь, ну и отдельные внешние игроки по типу России. Сама диаспора делится на сильные российские диаспоральные организации и западные (французские и американские). Каждая из них тянет Армению в свою сторону.

Очевидно, что российская диаспора и вся российская пропагандистская машина будут делать ставку на «друга Путина» Роберта Кочаряна, которого с политической точки зрения можно считать «мертвым ишаком», которого активно пытаются продать на базаре. Сам Кочарян тоже знает, что особой популярностью среди населения не пользуется, а потому не исключено, что он, и те силы, которые делают ставку на него, попытаются победить фокусами и чудесами ЦИКа и силового блока, где Россия имеет силу.

С другой стороны, у «карабахскго клана» есть и план «Б». Это бывший посол Армении в Ватикане и зять Сержа Саргсяна Микаэль Минасян, который делится «сливами» о внутриполитических процессах Армении. Поэтому до июня месяца у оппозиции есть время тщательно подготовиться и просчитать все варианты.

Пашинян попытается поменять и обратить в свою пользу эти 42% бывших фанов и поэтому он тоже будет готовиться. Если Запад и диаспора не поставили крест на Пашиняне, то он имеет все шансы остаться в политической жизни Армении. Его шаг в сторону досрочных выборов, говорит о том, что он уверен в поддержке своих спонсоров. При этом, и западным странам, Армения без «карабахского груза» и разблокированная больше интересна, чем Армения в блокаде.

Поэтому летом в Армении будут бороться не только внутренние силы, но и геополитические акторы. Как бы Пашинян не был выгоден Кремлю, как бы он не был гарантом подписанных соглашений, каким бы он не был уже после войны, Пашинян никогда не станет «своим» в Кремле. Им же нужен политик, который даст России больше рычагов влияния в Ереване и в Карабахе. Пашинян же, намерен открывать Армению региональным странам и тем сам собирается посадить на рельсы «Баку-Ереван-Карс», «Ереван-Нахчыван-Тегеран», получить доступ к энергоресурсам Каспийского моря и вывести Армению из лап медведя. В этом деле, Байден ему главный помощник.