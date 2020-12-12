Борьба ва-банк

Политический кризис в Грузии только усугубляется. Оппозиционные партии договорились подписать совместный меморандум о прекращении полномочий в парламенте и аннулировании партийных списков.

Уже известно, что от парламентских мандатов отказываются и аннулируют списки главные партии оппозиции. Это решение было принято после того, как четвертый раунд переговоров между властями и оппозицией завершился безрезультатно.

Пять оппозиционных сил обратились в ЦИК с просьбой аннулировать список избирателей: «Единое Национальное движение — Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лейбористская партия», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи».

Дело в том, что оппозиционный спектр предложил властям пакет предложений по выводу страны из политического кризиса. По двум из четырех пунктов, предполагающим реформу избирательной системы и избирательной администрации, дискуссия открыта, однако власти совершенно отказываются от проведения досрочных выборов в парламент, перевыборов — что для оппозиции является ключевым требованием. «Грузинская мечта» также исключает освобождение политзаключенных.

В общем, тупик, и неизвестно какой из сторон удастся перебороть другую (измором, подкупом, чем-то еще).

Свою характеристику происходящему дали в беседе с # известные грузинские эксперты.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Я думаю, что политический кризис в стране будет сохраняться в течение ближайшего будущего. Нет точек соприкосновения, где власти и оппозиция могут договориться. Так что, кризис будет продолжаться. В этом случае проигрывают и власти, и оппозиция, и в общей сложности страна.

Конечно, новый парламент не сможет исполнять свои функции полноправно.

Что касается оппозиции, то ей на данном этапе будет трудно мобилизовать народ для полномасштабных акций. Хотя оппозиция, отказываясь от членства в парламенте, доказала свою принципиальность.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Конечно, все слышали такую поговорку – Победителей не судят. Если «Грузинской мечте» удастся вывести страну из того кризиса, в котором Грузия конечно окажется в следующем году (потому что тут и коронавирус, и финансовый кризис), то, я думаю, всё это закончится маргинализацией оппозиции, и правящая партия окажется в выигрыше.

Но если «Грузинская мечта» схлопнется – и ей не удастся вывести страну из кризиса, скорее всего, это закончится как раз кончиной правящей силы.

Так что, посмотрим. Сейчас дело не в том, кто на какую уступку пойдет. Я думаю, правящая партия на уступки не согласится. Просто дело в том, кто победит. Кому удастся просто-напросто победа в этой борьбе, которая, к сожалению, уже дошла до крайности. Это борьба ва-банк с обеих сторон. И когда происходит такое, преимущество на стороне тех, у кого есть единство и ресурсы. А они есть у правящей партии. Но в то же самое время «Грузинскую мечту» ожидают сейчас очень серьезные испытания, потому что, повторюсь, страну ждет кризис. Если они выкарабкаются из кризиса, то победят, если нет – проиграют. То есть, дело в этом, а не в том, кто пойдет на уступки. Мне кажется, ни одна из сторон ничего уступать не будет.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Я бы сказал, что политический кризис в Грузии продолжается и будет идти, пока стороны не придут к компромиссу. Это, безусловно, не только новые выборы. Есть и другие пункты возможного соглашения, которые позволили бы части оппозиции войти в новый парламент, но одно из главных, безусловно, отпустить всех политзаключённых, и я бы не исключал такое развитие событий, так как позориться в одиночестве правящей партии не очень выгодно. А это именно позор, и создать иллюзию, что это только радикальная часть оппозиции не хочет заходить в парламент, властям не удалось.

Сейчас в парламент не зашел никто, но и заявления пока никто не подал, так что для переговоров остается пространство. Оппозиция действует абсолютно правильно, добиваясь проведения честных выборов, ведь сколько можно закрывать глаза на нарушения?! Какими путями это делать — другой вопрос. Думаю, все-таки стоит дождаться финала переговоров, чтобы делать какие-то прогнозы.

Один прогноз все же сделать можно — ужасный экономический кризис ударит по всем слоям населения Грузии, и как власти и оппозиция встретят этот кризис — определит будущее страны на ближайшие годы.