Бомбардировщики НАТО провели широкомасштабную глобальную операцию

Американские стратегические бомбардировщики, вылетевшие в понедельник с авиабаз в Европе и США во взаимодействии с истребителями стран-членов НАТО, совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана, сообщило Европейское командование ВС США.

«Несколько бомбардировщиков ВВС США с авиабаз в Европе и Соединенных Штатов выполнили сегодня масштабные миссии, которые осуществлялись в ряде географических районов вблизи восточных районов Европы и в западной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что «Европейское командование остается приверженным транспарентности всех учений на территории союзников и партнеров, граничащих с Россией».

По данным западных мониторинговых сайтов, в частности, был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии.

По данным Европейского командования, в глобальной операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit and B-52 Stratofortress. В операциях приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.

«Эта миссия демонстрирует способность Министерства обороны США направлять свои бомбардировочные силы для выполнения любой миссии в любой точке мира в любое время в целях поддержки стратегии национальной обороны США», — говорится в сообщении.

«Сегодняшняя операция группы бомбардировщиков – еще одна демонстрация нашей непоколебимой приверженности союзникам и партнерам и нашей коллективной способности быстро планировать, выполнять и координировать множество сложных задач», — сказал командующий Европейским командованием США генерал Тод Уолтерс. (interfax.ru)