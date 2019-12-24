Болтон призвал власти США реально оценивать угрозу со стороны КНДР

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что КНДР является реальной угрозой для Вашингтона и его союзников в регионе и призвал Белый Дом применить к Северной Корее более жесткий подход. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, для них Пхеньян представляет неизбежный риск.

Болтон считает, что американской стороне необходимо проводить более эффективную политику, прежде чем Северная Корея будет обладать технологиями, «чтобы угрожать» США.

Как известно, Трамп снял с должности Болтона еще в сентябре 2019 года из-за разногласий, в том числе, по КНДР.(Газета.Ru)