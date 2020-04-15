Болтон дал «зеленый свет» наступлению на Триполи

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон дал «зеленый свет» на начало наступления незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара на Триполи. Подобную точку зрения высказал журналист Дэвид Киркпатрик со страниц The New York Times, сообщает Анадолу.

Автор статьи напомнил, что непосредственно перед наступлением на Триполи Болтон провел телефонный разговор с Хафтаром.

При этом в тот же период шла подготовка к конференции Национального диалога по Ливии под эгидой ООН. «Болтон не сказал Хафтару «нет» относительно планов наступления на ливийскую столицу», — пишет Киркпатрик.

Тем временем, один из американских чиновников сказал The New York Times, что «Болтон дал Хафтару не зеленый или красный свет, а желтый», однако три западных дипломата, информированные о телефонном разговоре, утверждают, что советник президента США посоветовал Хафтару «действовать быстро» и тот воспринял это как знак согласия.

Газета пишет, что двойственная позиция Белого дома по Ливии спровоцировала неразбериху не только на международной арене, но и в вашингтонских кругах.