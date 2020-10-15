Большие планы Пашиняна на фоне больших потерь в Карабахе очень выгодны для Азербайджана

В своем обращении к нации премьер-министр Никол Пашинян практически признал большие потери в войне. Примерно то же сказал Араик джан (глава армянского бандформирования в Карабахе Араик Арутунян), призвав армянскую диаспору из-за тяжелой ситуации на фронте физически присутствовать и участвовать в боевых действиях.

Как мы видим, скрывать реальное положение дел не могут даже официальные лица Армении. Однако примечательно в этой истории другое, а именно то, что армянская сторона официально признала гибель 555 своих военных. Эта цифра вызывает сомнение и вопросы. Если Никол и Араик признают большие потери, что тогда означает число 555?

По официальной статистике, население Армении составляет около трех миллионов, а армянское население Карабаха примерно 120-140 тысяч. И это только их собственные данные, наши же данные говорят о совсем других цифрах, но сейчас речь не об этом. Теперь, если для армян, которые в совокупности составляют порядка трех миллионов ста сорока тысяч, гибель 555 военных за неполные три недели – это большие потери, как они заявляют, в «великой отечественной войне», что будет с ними, если до конца войны эта цифра увеличится в 10 раз? Они заявят, что армии уже нет?

Идет полноценная война, уничтожено огромное количество техники, азербайджанские дроны успешно охотятся даже на небольшие кучки армян, которые не могут ходить по оккупированным землям, не оглядываясь и не ожидая своеобразного жужжания моторов беспилотников. Все понимают, что армяне несут огромные потери и даже это признают, ну вот со статистикой они, кажется, не дружат. Либо же у них арифметика другая, особенная, древняя армянская.

Если допустить, что армянская сторона не врет и их реальные потери на момент официального заявления Пашиняна составляют всего 555 человек, то тогда получается, что «злостные армянские вояки» не хотят защищать свою «родину» и отказываются воевать с Азербайджаном? Если 555 человек для них большие потери, значит у сепаратистов и враждебного соседа серьезные проблемы с комплектацией воюющих, банальная нехватка людских ресурсов. Если так, то армянскому «сопротивлению» осталось недолго, и Азербайджан совсем скоро будет брать высоты, города, районы без боя, так как воевать будет уже не с кем.

В заявлениях армянских вожаков есть еще одна нестыковка, которая, честно говоря, дает полную картину состояния вражеской стороны, не пытаясь уличить их во лжи. Армянская сторона все эти 30 лет говорила о «доблестной армянской армии, которая защищает Карабах», и что они сами, без чьей либо помощи справляются с богатым, но не умеющим воевать Азербайджаном. В итоге, спустя неделю после начала войны, главнокомандующий «доблестных» начинает обзванивать лидеров других стран — Путину Пашинян звонил ему 5 раз, раза три Макрону и Ангеле Меркель, умоляя помочь.

Дело дошло до того, что «гордые армяне», имеющие «потенциал и боевой дух, чтобы справиться с Азербайджаном», просят российскую сторону ввести миротворцев в конфликтную зону. Причем, просят по-армянски, обвиняя русских в предательстве своих же интересов на Южном Кавказе. Но, к сожалению, ни один армянский журналист не задал уместный на этот случай вопрос Пашиняну: раз уж, вы сами можете воевать, и все армяне готовы до последнего отстаивать Карабах, то, почему вы названиваете мировым лидерам и умоляете о помощи, и даже согласны на ввод российских «миротворцев»?

Возвращаемся к статистике. Здравый смысл, факты, которые предоставляет общественности миноброны, а также те видео, которые появляются в социальной сети, говорят о том, что потери армянской стороны исчисляются тысячами. Еще несколько тысяч ранены и уже не в состоянии воевать. Но этим дело не заканчивается, армяне понимают, что они обречены, что армейские ресурсы Азербайджана, будь то технические возможности или человеческие ресурсы, позволяют ему воевать еще лет 10, в то время как армянские уже иссякли. Громогласный популизм может пока и действует на армянское общество, но по мере доставки «грузов 200» оно скоро очнется от патриотического сна, а воевать то надо сейчас. И теперь армяне зовут армян, которые живут в Лос-Анджелесе, Ницце, Марселе, Москве, Сочи приехать на войну. Конечно же среди этих армян найдутся романтики, которые приедут и сразу же отправятся к праотцам, как это случилось с Арменом Князяном, уроженцем Карабаха. Он жил и занимался бизнесом в Испании, но приехал в Карабах, откуда его с почестями отправили на тот свет азербайджанские военные. Единичные случаи будут иметь место, но в основной своей массе армяне диаспоры не так глупы и наивны, чтобы бросить мегаполисы мира и воевать за чужие земли.

Кстати, понимая всю плачевность ситуации, премьер-министр Армении Никол Пашинян вчерашним заявлением очень помог Азербайджану. Он сказал, что не собирается капитулировать и будет «воевать до конца». Такое страшное заявление в первую очередь напугает армянское общество, которое, несмотря на патриотические бравады, все-таки надеется, что кто-то спасет их, остановив наступление азербайджанских войск.

Итоги этой плачевной для армян войны соседи также почувствуют и в демографическом плане. Гибель скажем 5 тысяч 20-летних армян (судя по спискам МО Армении, основная масса погибших 2000 года рождения), а также побег в «теплые края» от выполнения своего «патриотического долга» молодежи, обязательно скажется на будущем этой страны и народа. Города и села Армении опустеют. Скопление будет наблюдаться только перед банками, где население будет получать мизерные денежные переводы от сбежавших «патриотов».

Кажется, Пашинян поставил цель уничтожить все мужское население и превратить Армению в страну амазонок. Но тут придраться не к чему, потому что Пашинян – это демократический выбор армянского народа и, видимо, его решение вообще уничтожить армянский этнос им нравится. Это тоже их выбор.

В одном из своих последних интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Поэтому на днях в интервью одному из российских каналов я сказал, что сегодня наша цель заключается не в создании проблем Пашиняну. Чем дольше он останется, тем лучше для нас. То есть, вы понимаете почему», — сыронизировал А