Больше половины больных COVID-19 приходится на Баку

«Тенденция изменения числа инфекций является важным фактором. Есть необходимость в коррекции отрицательной динамики».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Объединения управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что с первой недели карантина наблюдалась положительная динамика по увеличению числа заболевших: «Количество излечившихся должно быть больше числа новых инфицированных, чтобы нагрузка на больницы также могла уменьшиться».

Он отметил, что на долю Баку приходится 51,3 процента от общего случаев заражения: «Бинагадинский район — на первом месте с 12,8%. В последние дни в Насиминском районе также наблюдается рост числа зараженных».