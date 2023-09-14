Парламент Болгарии снял запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября. Украинская сторона поблагодарила Болгарию за такое решение

Как пишет БНТ Новости, это произошло после чуть более двух часов дебатов в пленарном зале. Министр сельского хозяйства Болгарии Кирилл Ватев отметил, что это не будет иметь серьезных последствий для болгарской экономики.

«Согласно макропоказателям, отказаться от этого запрета не так волнительно, потому что болгарских производителей можно поддержать. Мы усиливаем контроль всех украинских товаров», — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за решение не продлевать ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт после 15 сентября.

До 15 сентября Украине запрещено экспортировать кукурузу, пшеницу, семена рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.