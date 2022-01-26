Военные Болгарии не будут принимать участие в конфликте или в операции на территории Украины. Об этом заявил министр обороны страны Стефан Янев, выступая в среду на сессии в Народном собрании (болгарском парламенте), сообщает «Интерфакс».

«Ни один болгарский военный не примет участия в конфликте или в операции ни на территории Украины, ни другой страны без соответствующего решения, принятого в этом зале, но такого не предвидится», — сказал министр, добавляя, что «планов по участию военных формирований вне страны нет».