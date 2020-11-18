Болгария блокировала переговоры о присоединении Северной Македонии к ЕС

Болгария не поддержала на Совете ЕС начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Как передает ТАСС, об этом во вторник на брифинге сообщила вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева.

«Болгария поддержала переговорную рамку о вступлении в ЕС Албании, но не Северной Македонии. В предложенном проекте не были отражены болгарские требования», — сказала Захариева.

Глава МИД Болгарии подчеркнула, что страна готова к продолжению переговоров и поиску решений, но они должны проводиться с желанием и готовностью к компромиссу каждой из сторон.

Между Софией и Скопье сохраняются острые противоречия по историческим вопросам. Среди них статус македонского языка как самостоятельного или диалекта болгарского, историческая принадлежность территорий, национальность общего героя двух стран — революционера Гоце Делчева.