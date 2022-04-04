Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что свыще90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря после крушения лодки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Twitter верховного комиссара.

Инцидент произошел несколько дней назад. Порядка 100 человек покинули Ливию на переполненной лодке, которая направлялась в Европу.

Во время пересечения Средиземного моря произошло кораблекрушение. Лодка подала сигнал бедствия. Коммерческое судно пришло на помощь. Удалось спасти оставшихся в живых – четырех человек.

По словам выживших, они находились в море как минимум четыре дня.