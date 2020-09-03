БТА примет административные меры после скандальных заявлений главы отдела

Проект по регулированию деятельности такси, подготовленный Бакинским транспортным агентством (BNA), носит рекомендательный характер и направлен на совершенствование деятельности в этой области.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении агентства.

«В результате реализации проекта предполагается решение таких вопросов, как обеспечение безопасности, здоровья и комфорта пассажиров на более высоком уровне, а также улучшение условий труда водителей такси, повышение их социального благосостояния и доходов, формирование профессионального отношения к деятельности такси.

В последние дни со стороны участников рынка и граждан поступило множество обращений и предложений по проекту. Агентство решило провести повторную работу над проектом с учетом поступивших замечаний и предложений. Заявление заведующего отделом BNA Хикмета Бабаева является его личным мнением, не отражает позицию структуры и в связи с этим в отношении него применяются соответствующие административные меры», — заявило агентство.

Напомним, что Хикмет Бабаев в ходе интервью одному из телеканалов заявил, что цены на услуги такси в Баку сегодня снизились настолько, что сравнялись со стоимостью проезда в автобусе. «Так быть не должно. Пользование услугами такси, как и в прошлом, всегда было связано с наличием определенных возможностей. Пользоваться такси, конечно, можно, но не надо превращать его в ежедневно используемый вид транспорта. Для этого есть общественный транспорт», — сказал он.