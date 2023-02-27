Германская компания BMW Group планирует до конца текущего десятилетия наладить производство автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым выбросом. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на начальника отдела технологии компании Юргена Гульднера, передает ТАСС.

«Мы начнем производство [таких автомашин] во второй половине текущего десятилетия», — сказал Гульднер. «Я убежден, что будущее за водородом», — добавил он, говоря о перспективах серийного выпуска внедорожников на водороде BMW iX5 Hydrogen.

BMW, как информирует издание, может стать первым крупным производителем таких автомобилей в Европе. В настоящее время на рынке имеется только два легковых автомобиля ведущих фирм на подобных топливных элементах — Toyota Mirai и Hyundai Nexo.