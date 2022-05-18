Турция рассчитывает на включение в программу производства истребителей F-35 за одобрение вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Также Анкара настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев, как внутри Турции, так и за ее пределами — в Сирии и Ираке. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана (РПК), но и ее филиалы, прежде чем им будет разрешено присоединиться к блоку.

Кроме того, Анкара желает, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами ЕС после военных действий Турции в Сирии в 2019 году.

Напомним, что Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 за приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.