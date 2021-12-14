США до конца 2022 года намерены безвозмездно пожертвовать другим странам свыше 1,2 миллиарда доз вакцин против коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины», — сказал Блинкен, находящийся с визитом в Джакарте. Его выступление транслировал госдепартамент США.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что примерно из 300 миллионов доз «безопасных вакцин», которые США уже пожертвовали миру, примерно треть была направлена в страны Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы также уже пожертвовали свыше 2,8 миллиарда долларов в виде дополнительной помощи региону для спасения жизней. Эта сумма включает 77 миллионов помощи Индонезии, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для больниц», — сообщил Блинкен.(РИА Новости)