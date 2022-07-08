Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав МИД стран G20 призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна, сообщает Associated Press.

Отмечается, что дипломаты из стран G20 пытались найти общий язык относительно войны России против Украины и того, как справиться с ее глобальными последствиями.

Главы МИД G20 сделали эмоциональный призыв к единству и прекращению войны. Однако консенсус, кажется, остается недостижимым на фоне углубления раскола между Востоком и Западом, вызванным Китаем и Россией с одной стороны, и Соединенными Штатами и Европой с другой.

На встрече впервые после вторжения России в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также многие другие дипломаты оказались в одной комнате.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала страны преодолеть недоверие ради планеты, столкнувшейся с многочисленными вызовами от пандемии коронавируса до изменения климата, а также в результате войны РФ против Украины.

«Мир еще не оправился от пандемии, но мы уже столкнулись с другим кризисом: войной РФ против Украины», — сказала Марсуди.

Она также отметила, что бедные и развивающиеся страны сейчас столкнулись с основным бременем нехватки топлива и зерна вследствие вторжения РФ в Украину, добавив, что страны G20 обязаны активизироваться для решения этого вопроса, чтобы подчеркнуть важность глобального порядка, основанного на правилах.

Она заявила, что война РФ против Украины пошатнула этот порядок, пока Лавров перекладывал бумаги на столе, сидя между министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Мексики.

Несмотря на то, что на открытии встречи Лавров и Блинкен сидели за одним большим столом, ни один из них не проявил интереса к переговорам.

«Знаете, это не мы прекратили все контакты. Это были Соединенные Штаты. Это все, что я могу сказать. И мы не бегаем за кем-то, кто не предлагает встречи. Если они не хотят говорить, это их выбор», – заявил Лавров журналистам.

Вскоре после этого Блинкен обратился прямо к Лаврову и делегации РФ, обвинив Россию в блокировании экспорта миллионов тонн зерна из украинских портов и в продовольственном кризисе во многих частях мира.

«Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно», – сказал Блинкен.

«Мы видим, что последствия пандемии все еще остаются во всем мире, к сожалению, мы также видим, что последствия российской агрессии против Украины делают ситуацию еще сложнее, чем она была», — сказал Блинкен на отдельной встрече после выступления Марсуди.

Несмотря на обращение Марсуди, существовало мало шансов на достижение консенсуса по важным вопросам. Официальные лица США говорят, что они не позволят отвлекаться от того, что, по их мнению, должно быть основной темой конференции на Бали: нарушение поставок продовольствия и энергоресурсов в мире, вызванное войной России против Украины.

Чтобы найти балланс, Индонезия, принимающая встречу G20, попыталась преодолеть все возможные разрывы, изложив повестку дня, которая по своей сути не вызывает разногласий политического характера. Индонезия пыталась сохранять нейтралитет относительно вторжения России в Украину, и президент страны Джоко Видодо был осторожным в своих комментариях.

Однако официальные лица США также намекнули, что группового коммюнике, как это было в предыдущие годы, по ключевым вопросам, как терроризм, транснациональная преступность, климат и экономические вопросы, может и не быть. (ZN.UA)