Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на границе России и Украины, а также и «предстоящее дипломатическое взаимодействие» с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией», — говорится в сообщении. (Газета.Ру)