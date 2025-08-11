Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в понедельник телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Times of India со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.

«Лидеры обсудили прогресс в двустороннем партнерстве Индии и Украины, обсудили способы усиления сотрудничества в сферах, которые представляют общий интерес», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Моди подтвердил «твердую и последовательную позицию Индии в поддержку мирного урегулирования конфликта в Украине».